Pediatrix es una anunciante pagada de Sonoran Living No es solo la temporada de regreso a la escuela, también es la temporada de resfriados y gripe. Si está buscando un pediatra que hable su idioma, consulte Pediatrix. Tienen dos ubicaciones en el Valle y más de 20 años de experiencia al servicio de las familias. Obtenga más información en Pediatrixmd.com.

